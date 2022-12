Mouscron: une voiture sur le toit en plein milieu du rond-point des Bobines, après un spectaculaire «tout-droit»

Sur place, un véhicule de marque VW, immatriculé en France et de couleur noire, s’y était arrêté sur le toit après une spectaculaire sortie de route. Un « tout-droit » qui semble s’être produit dans le sens Mouscron-Dottignies. Avant même l’arrivée des secours et de la police, plusieurs automobilistes se sont arrêtés aux abords du rond-point pour s’assurer qu’il n’y avait pas de blessés.

Il fallait ouvrir l’œil, ce samedi matin, pour apercevoir… une roue qui dépassait des monticules d’herbe du rond-point des Bobines, sur la route Express, entre Mouscron et Dottignies.

Fortement endommagée sur l’avant, la voiture en question avait les portières ouvertes, mais pas de trace de ses occupants. Les airbags ont été actionnés, et il n’y avait pas de trace de sang ni d’un blessé aux abords de la voiture, dans laquelle on voit encore des effets personnels et un peu de monnaie…