Christiane Averoldi, de Thimister, a disparu à Verviers

Elle pourrait marcher vers le nord et se trouver dans les environs de Fourons ou Neufchâteau. Ce samedi matin, les recherches s’orientaient vers la région de Maastricht.

Le vendredi 16 décembre 2022, entre 9h30 et 14h, Christiane Averoldi, une femme âgée de 70 ans, a quitté son domicile situé au lieu-dit Pierreux à Thimister-Clermont. Sa voiture a été retrouvée sur le parking du magasin « C&A » situé Boulevard des Gérardchamps à Verviers. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Christiane Averoldi mesure 1m65 et est de corpulence mince. Elle a des cheveux noirs mi-longs et porte des lunettes à monture dorée-mauve. Aucune description vestimentaire n’a pu être établie. La Thimistérienne peut paraître confuse et désorientée.