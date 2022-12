En concert à Las Vegas, Adele adresse un message personnel à Céline Dion (vidéo)

Il y a quelques jours, Céline Dion annonçait devoir mettre sa tournée européenne en pause à cause de son état de santé. L’interprète de « My Heart Will Go On » a immédiatement reçu de nombreux messages de soutien. L’ex-locataire du Caesars Palace de Las Vegas, a annoncé être atteinte d’un trouble neurologique très rare.

La scène du Colosseum de Las Vegas est, à présent, occupée par la chanteuse Adele qui a décidé, au milieu de sa représentation de s’adresser à son public au sujet de Céline Dion. « Cette semaine, il y a eu des nouvelles dévastatrices sur les problèmes de santé de Céline Dion, ce qui est absolument bouleversant », a déclaré la chanteuse de 34 ans. « Je l’ai vue ici, cette salle a été construite pour Céline. Je veux lui souhaiter un prompt rétablissement. C’est l’un des meilleurs spectacles que j’ai jamais vus, alors nous devons chanter fort ce soir, en espérant qu’elle l’entendra où qu’elle soit. » Le public conquis par sa déclaration, a applaudi pendant de longues minutes.