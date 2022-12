La Ville de Liège réinvestit 20.000€ pour la distribution gratuite de protections périodiques: la MJ de Sclessin veut lancer des maillots menstruels

Depuis mars 2022, La Ville de Liège a pour objectif de lutter contre la précarité menstruelle et de sensibiliser aux différentes problématiques liées aux règles. Pour ce faire, elle a lancé en 2022, le projet « Sang toi libre », soit une distribution gratuite de protections périodiques et d’informations sur la menstrualité.

Une action qui, l’explique la Ville par voie de communiqué, semble répondre à des besoins réels. Et d’y ajouter quelques chiffres indicatifs en la matière. « Au total, 3.000 personnes ont reçu des protections menstruelles, 70.000 protections ont été distribuées, 24 produits différents sont proposés (dont des produits bio et réutilisables) et, parmi ceux-ci, on comptabilise 49 % de culottes menstruelles et 33 % de produits Always. Pour rappel, les produits choisis l’ont été sur base de l’étude menées par le Conseil des femmes francophones. La moyenne d’âge des bénéficiaires est de 20 ans. »