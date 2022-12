Apprendre à préparer un menu avec un chef, c’est tendance, au Roannay, à Francorchamps

C’est le programme que propose le Roannay à partir de l’année prochaine, un dimanche par mois. Les dates de janvier, février et mars sont déjà proposées à la réservation. Et janvier affiche déjà complet, tandis que février n’est pas loin de l’être.

« On n’a pas inventé le concept des cours de cuisine gastronomique », concède Marie Boutet, chargée de communication du groupe Gehlen. Mais avec un chef, c’est déjà plus rare. De plus, souligne Mathieu Vande Velde, à la tête du restaurant de Francorchamps, le cours sera dispensé dans une des plus vastes cuisines gastronomiques de Wallonie, avec pas moins de 100 m² répartis sur deux espaces.

« On remarque que la clientèle aime la proximité entre l’équipe et les clients », savoure Mathieu Vande Velde.

Betterave et veau du coin

Et que compte-t-il proposer aux premiers « élèves » le 22 janvier, pour une première, axée sur les produits du terroir ? Pour l’amuse-bouche, cela tournera autour de la betterave rouge du maraîcher Gilles, qui viendra parler de son potager. Il y aura aussi du sujiko, une préparation d’origine japonaise avec du saké et du soja, avec une marinade aux œufs de truite. Ce sera servi en entrée.

Pour le plat, place au veau de la boucherie du village. « Un veau d’Ardenne, poêlé dans le beurre avec trois ou quatre sauces différentes, axées sur le végétal. Et en dessert, on retravaillera un classique de la pâtisserie, avec des pommes et des poires de chez nous. »

D’autres thèmes seront prévus pour les éditions suivantes. Dont une dévolue au zéro déchet, le 12 février, puis une autre orientée terre et mer, le 12 mars. Le chef planche aussi sur des thématiques telles que l’asperge. Et en juin, on devrait se concentrer sur des mets à concocter sur le feu de bois, avant que l’an prochain on travaille par exemple la truffe.

Coût de la participation à une telle séance pour les 16 participants : 150 €. Cela peut paraître beaucoup, mais cela comprend les ingrédients, l’encadrement par le chef, mais aussi le repas, le vin, les eaux et le dessert. Avec un document technique reprenant une fiche technique et une fiche produits, pas trop difficile à trouver dans le commerce, pour reproduire le menu chez soi. Le cours débutera à 16 heures. Il est possible de s’offrir ce cours, mais aussi d’en faire l’objet d’un chèque-cadeau.

« Pour le moment, ce sont surtout des gens de la région qui se sont inscrits », observe Marie Boutet. Mais la communication a débuté voici quelques jours à peine. Parmi les premiers partants, constate Mathieu Vande Velde, qui est le second du chef du restaurant La Paix, doublement étoilé, à Anderlecht, certains ont choisi de venir en couple.