«Koh-Lanta: le Feu Sacré» devrait garder sa diffusion le mardi sur TF1

TF1 a annoncé, après la demi-finale de la Coupe du monde de Football, la prochaine diffusion de l’émission la plus populaire de son programme. « Koh-Lanta : le Feu Sacré » n’a pas encore de date de diffusion officielle et la productrice Alexia Laroche-Joubert a confié que les deux premiers épisodes « n’étaient pas prêts ». Sur puremedias.com, elle affirmait ce vendredi 9 novembre avoir déjà visionné ces deux épisodes pilotes.

Si pendant longtemps « Koh-Lanta » a fait le prime time du vendredi, depuis 2021, c’est le mardi que le jeu est diffusé. Un changement d’horaire qui a déplu à de nombreux téléspectateurs, mais qui ne semble pas déranger TF1 et la production du jeu. Pour Alexia Laroche-Joubert, il est « assez logique » de poursuivre la diffusion le mardi. « Comme [Koh-Lanta] a extrêmement bien performé le mardi, il me semble assez logique que TF1 nous y garde. Les journalistes ont comparé les audiences du vendredi à celles du mardi. Mais quand vous comparez celles du mardi entre le programme qui nous précédait et celle de « Koh-Lanta », vous comprenez la stratégie de TF1 », affirme la productrice.