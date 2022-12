Le jeu du Pepin devrait cartonner partout dans le monde grâce aux Lions clubs

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un jeu inventé et breveté par Jean-Claude Keyeux, le Lions Space Dominos, se prépare à cartonner aux quatre coins de la planète. Du made in Pepinster, du hameau de Peléeheid en particulier, qui va connaître une nouvelle vie et permettre à petits et grands de s’amuser, en réfléchissant et en rigolant.