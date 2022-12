Soulagement pour l’Équipe de France: touchés par le virus, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté ont repris l’entraînement

Excellente nouvelle pour l’Équipe de France, à la veille de sa finale de Coupe du monde contre l’Argentine. Raphaël Varane et Ibrahima Konaté, tous les deux malades et absents de l’entraînement de vendredi, vont mieux et se sont entraînés ce samedi midi, selon les informations du journal l’Équipe.

Enfin des nouvelles positives pour les Bleus qui retrouvent des forces vives en défense centrale avant la grande finale. Seul Kingsley Coman était encore absent ce samedi, lui qui continue à lutter avec le virus qui touche actuellement le vestiaire français.