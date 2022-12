Pascal et son fils ont été agressés par des jeunes sur le marché de Noël à Ciney: «Ils sont arrivés sur nous à une vitesse V V prime»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est alité et sous antidouleur que Pascal Salsano nous raconte sa mésaventure. Jeudi soir, le Dinantais de 53 ans décide d’aller jusqu’à Ciney pour profiter des festivités de fin d’année avec sa compagne, son fils, Dorian, et sa belle-fille. Vin chaud, plaisirs gourmands et chalets des artisans, la petite famille déambule dans les allées.

Arrivés à la fin de leur tour, vers 19-20h, ils retournent à leur voiture quand ils ont fait une malheureuse rencontre. « Des jeunes se poussaient dans la foule et poussaient les passants. Je leur ai dit de faire attention, d’arrêter de pousser les gens », se souvient le tatoueur exerçant à Bruxelles. « Un jeune homme s’est tout de suite emballé. Nous, on est partis pour ne pas envenimer les choses. »

Mais l’histoire est loin de s’arrêter là.