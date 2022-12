Fan de Lionel Messi, Pelé Mboyo voit la France gagner la Coupe du monde: «Les Bleus vont triompher»

C’est une équipe bien plus complète que l’Argentine avec, de surcroît, quelques individualités en son sein. Défensivement, c’est solide. Idem au milieu de terrain. Et puis devant, nos voisins se montrent assez réalistes avec Olivier Giroud notamment. Enfin, il y a Kylian Mbappé, le véritable facteur X des Bleus.

Votre avis sur l’Argentine ?

C’est solide défensivement. Mais ensuite, sur le plan offensif, cette équipe dépend trop des exploits individuels de Lionel Messi.

Lors de la demi-finale entre la France et le Maroc, on a quand même vu qu’il était possible de mettre à mal la puissance offensive de Mbappé.

Le souci, c’est quand tu mets le paquet pour tenir « Kik’s », tu ouvres des espaces à d’autres joueurs. Des éléments de la trempe de Griezmann ou encore Dembélé se retrouvent alors avec davantage de libertés.

Avec la présence de Messi en finale, on aura tout de même un duel à distance entre deux stars mondiales.

Lionel, c’est le meilleur joueur de tous les temps. Il ne lui manque que la Coupe du monde pour pouvoir se targuer d’avoir tout gagné. Il allie magie et efficacité. Il réalise toujours le geste opportun. Sa vision du jeu est phénoménale. Il trouve des solutions dans le bon tempo. Certes, un joueur comme Ronaldo est une machine à buts. Mais « Leo » est au-dessus de tout.

Lionel Messi, c’est votre exemple, en fait ?

C’est surtout un modèle. Il m’inspire énormément, même si nous n’avons pas le même style de jeu. Le voir jouer me procure énormément de plaisir et d‘émotions. En plus, il sait faire preuve d’humilité.

Portons à présent un regard plus global sur cette Coupe du monde pleine de surprise. Des nations comme l’Allemagne, le Brésil ou l’Espagne n‘étaient pas là où on les attendait.

C’est l’histoire du foot. À présent, il n’y a plus aucun favori. Et ce, car tout le monde a les moyens de rivaliser. Ainsi, auparavant, il y avait de gros écarts financiers entre l’Europe et l’Afrique. Eh bien, c’est en train de se résorber grâce aux possibilités technologiques et de développement. Avec la mondialisation, les écarts fondent. Prenons un autre exemple. Quand je jouais en D1 belge, on savait qui allait finir dans le Top 5 final. Ce n’est plus le cas maintenant avec des surprises comme l’Union SG.

Vous trouvez que le jeu évolue également ?

Absolument. C’est fini de tout miser sur la qualité. On est davantage dans un jeu de transition. La mentalité prime. Il faut en vouloir davantage que l’adversaire. Le football se joue davantage dans la tête. C’est fini de débuter un Mondial en sachant le nom des quatre demi-finalistes à l‘avance.

On a évoqué votre favori au titre suprême, quelle est la nation qui vous a la plus déçu ?