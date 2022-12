La «huitième section» de l’ULiège, qui a formé bon nombre de journalistes et de communicants, vient de fêter ses 50 ans

« On l’a appelée la Huitième Section parce qu’elle était la section fourre-tout », explique Arthur Bodson, l’ancien recteur de l’ULiège.

Nous sommes en 1971 et on voit effectivement émerger une série de créations qui ne se retrouvent pas dans les sept sections traditionnelles de la faculté de Philosophie et Lettres. « Il y avait le cinéma bien sûr, mais aussi la radio, la BD, le journalisme…, énumère le professeur de latin de l’époque. Alors, on a tout mis dans cette nouvelle section et comme il était difficile de lui trouver un nom générique, on l’a appelée tout simplement par son numéro d’ordre. »