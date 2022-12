L’institut Céleste Beauté et Spa à Nalinnes propose désormais un spa privatif et des nuitées bien-être à ses clients

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 10 décembre, Valérie, la gérante de Céleste Beauté et Spa a élargi sa proposition de soins et de formules bien-être pour ses clientes. D’abord institut d’esthétique, il est aujourd’hui possible de se détendre dans le spa privatif et de loger sur place.