1 « Prendre la superstar argentine en individuelle mettrait en péril l’équilibre de l’équipe de France »

« Prendre Messi en individuelle équivaudrait à sacrifier un joueur, si pas deux. L’équipe de France ne dispose pas de ce garde du corps spécialiste des protections rapprochées. J’imagine donc mal Didier Deschamps se laisser piéger par cette tentation-là. Cela mettrait en péril l’équilibre de l’équipe, déjà fort sollicité par les forfaits d’avant-compétition.

Quand un entraîneur se penche sur la manière de neutraliser Messi, il doit partir d’un double postulat : le joueur du PSG est redoutable dans la manière dont il trouve ses partenaires mais aussi dont ses partenaires le servent. Raison pour laquelle il convient d’essayer de couper au mieux les relations entre le Messi pourvoyeur et le Messi receveur, même si on ne peut jamais y parvenir totalement. C’est la manière la plus intelligente de s’y prendre mais aussi la plus compliquée. Car l’adversaire de l’Argentine reste toujours à la merci de cette fraction de seconde où le génie se libère de la lampe, où l’on sort du rationnel. »