Après 3 ans d’absence, la parade de Noël de RTL signait son grand retour, hier soir à Mons: près de 100.000 personnes dans les rues! Toutes nos photos et vidéos

La famille Balcon, de Mons, n’a rien raté de la parade. Pour être certains d’observer tous les chars, Louis, sa petite amie Sarah ainsi que ses parents Laurent et Isabelle sont arrivés sur la Grand’Place 2h30 avant le passage du cortège. « Nous avons réussi à avoir une belle place. Nous étions en haut de la tour du marché de Noël », explique Louis, 23 ans. « Au final, nous avons passé un chouette moment. C’était pas mal, même si le défilé n’était pas très long. Les décorations étaient belles. Voir le Père Noël et ses rennes, ça reste toujours féerique. En plus, l’évènement est intergénérationnel. Tout le monde s’y retrouve, les enfants comme les adultes. »

de videos

Jude, 3 ans : « J’ai vu Père Noël ! »

La famille de Jude était également de la partie ce vendredi soir. Après avoir admiré chars, lutins et Père Noël, c’est les yeux plein d’étoiles que la famille rentre chez elle. Pour Jude, 3 ans, c’était une première. Et ce qu’elle a préféré, c’est évidemment l’énorme camion rouge Coca-Cola ! « J’ai pu voir le Père Noël et j’ai reçu des bonbons et un bonnet de Noël », ajoute l’enfant.

La famille Jude. - H.W.

De son côté, sa maman Soraya est contente d’avoir passé ce moment dans les rues de Mons malgré le froid ! « C’est vraiment magique avec les lumières, les couleurs etc. », explique-t-elle. Avec ses oncle et tante, ils sont unanimes : ils reviendront si la parade repasse une nouvelle fois dans la cité du Doudou…

de videos

Malgré le froid

Jean-François est venu admirer la parade avec son fils Romain et sa belle-fille Camille. Ce n’est pas la première fois qu’ils y assistent. « On était déjà allé à la parade de La Louvière il y a quelques années. C’était l’occasion de revenir. On habite juste à côté, même pas besoin de prendre la voiture ! »

Perché sur son panneau, Romain, 6 ans, ne rate pas une miette du spectacle. « Ce n’est pas toujours évident de trouver une place pour qu’ils puissent voir la parade. Mais le spectacle est génial pour eux, c’est vraiment chouette ! »