Coupe du monde 2022: Messi, Mbappé, Giroud...comment le meilleur buteur du tournoi sera désigné en cas d’égalité ?

Ce dimanche, la France et l’Argentine vont s’affronter pour un troisième sacre mondial. Plusieurs récompenses seront décernées à l’issue de la rencontre, dont le Soulier d’Or, qui récompense le meilleur buteur du tournoi. En cas d’égalité au niveau des buts, la FIFA prévoit des critères de départage pour remettre cette récompense.

Kylian Mbappé et Lionel Messi ont inscrit 5 goals et sont en tête de ce classement. Suivent ensuite Olivier Giroud et Julian Alvarez avec 4 petits buts. Ils sont donc logiquement, encore dans la course pour être Soulier d’or de la compétition. En cas d’égalité, plusieurs critères peuvent entrer en jeu.

Le premier concerne les passes décisives. En cas d’égalité, le vainqueur est celui qui compte le plus de passes décisives durant la compétition. Actuellement, Lionel Messi a réalisé trois assists, tandis que Kylian Mbappé a donné deux passes décisives.

Si ce critère ne suffit pas pour départager deux joueurs, alors le nombre total de minutes jouées entre en jeu. Celui qui passe le moins de temps sur le terrain est classé premier. Par exemple, Julian Alvarez et Olivier Giroud ont tous les deux inscrit 4 buts mais délivré aucune passe décisive. L’Argentin a passé moins de temps sur la pelouse que l’attaquant de l’AC Milan. Alvarez devance donc Giroud au classement des meilleurs buteurs.