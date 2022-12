Plein d’activités aux Lacs de l’Eau d’Heure pour ces congés de fin d’année

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre, il sera possible de participer à des balades gourmandes spéciales Noël. Le menu sera entièrement revisité pour l’occasion. Le principe, par contre, reste le même : une randonnée de 9 km au cœur de la nature des Lacs avec des arrêts dégustation sur le parcours. La réservation est obligatoire via le site web .

Deux dates à noter dans votre agenda : le mardi 27 décembre et le dimanche 1er janvier. Des balades nocturnes aux flambeaux y sont organisées dans une ambiance conviviale et familiale. La marche est gratuite et son départ fixé à 17h au Bike Park. De retour au point de départ, c’est dans une ambiance de Noël que vous serez accueillis par l’équipe du Natura Parc. Au menu : boissons chaudes et petites restaurations autour du grand brasero placé sur la terrasse du refuge du Badon.