«Nanny»: ce film d’horreur disponible sur «Prime Video» ne laisse personne indifférent

Premier long-métrage de Nikyatu Jusu (plutôt habituée aux courts-métrages), « Nanny » est acclamé par la critique américaine. Le film a remporté le « Grand prix du jury » lors du célèbre festival de Sundance. La réalisatrice s’inspire de sa propre histoire, de sa culture et du folklore africain pour présenter un film dramatique et horrifique, mais surtout très personnel.

C’est l’actrice Anna Diop, déjà vue dans « Us » de Jordan Peele ou dans la série « Titan », qui tient le rôle-titre, aux côtés de Michelle Monaghan, Sinqua Walls et Morgan Spector. L’ambiance anxiogène plaira aux amateurs du genre qui peuvent, d’ores et déjà, regarder « Nanny » sur « Prime Video. »