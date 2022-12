Bloqué par des travaux, un joueur d’Everton dérape complètement: il force le passage, casse une barrière et finit sa course dans un engin de chantier!

L’attaquant d’Everton Andros Townsend a connu une drôle de mésaventure en rentrant de la Coupe du monde, où il était consultant pour la chaîne ITV.

Alors qu’il était sur la route pour rentrer chez lui, à Liverpool, il s’est retrouvé bloqué par des travaux à moins de cinq minutes à pieds de sa maison. Et lorsqu’on lui a refusé le passage, il a pété les plombs en criant « Je dois rentrer à ma putain de maison », avant de forcer son passage, comme l’explique le Sun. Il a ainsi détruit la barrière qui se trouvait devant lui avec sa Range Rover, avant de percuter un engin de chantier un petit peu plus loin. Il a alors été contraint de s’arrêter et de s’expliquer un petit peu plus tard avec la police.