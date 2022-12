Kevin De Bruyne fête son retour avec Manchester City en inscrivant un but après cinq minutes de jeu (vidéo)

Manchester City disputait un match amical contre Girona ce samedi après-midi en guise de dernier match de préparation. Kevin De Bruyne qui fêtait son retour après l’élimination des Diables rouges à la Coupe du monde, a ouvert le score pour les Cityzens.

Le joueur de Manchester City a profité d’une passe ratée du gardien pour ouvrir la marque dès la 5ème minute de jeu. Pour cette rencontre, Pep Guardiola a titularisé Haaland, Mahrez, De Bruyne et Gundogan mais a également compté sur des jeunes comme Sergio Gomez. Sur le second but de City, Haaland a fait parler la poudre tandis que De Bruyne était le donneur d’assist.

Manchester City reprendra la compétition ce 22 décembre contre Liverpool en League Cup avant de se déplacer à Leeds le 28 décembre pour le retour de la Premier League.