«Je ne m’occupe pas des invitations des joueurs blessés»: agacé par une nouvelle question sur Karim Benzema, Didier Deschamps recadre un journaliste!

Le dossier Karim Benzema ne cesse de faire du bruit autour de l’Équipe de France et cela agace Didier Deschamps. Il y a quelques jours, le retour du Ballon d’Or avec le Real Madrid, alors qu’il avait quitté la Coupe du monde en raison d’une blessure, avait déjà beaucoup fait parler. Ce jeudi, la presse espagnole dévoilait que Benzema avait décidé de ne pas se rendre au Qatar pour soutenir ses coéquipiers en finale contre l’Argentine.

de videos

Questionné sur le sujet en conférence de presse, Didier Deschamps a laissé parler son agacement. « Vous vous passez le mot entre journalistes étrangers ? Si je ne réponds pas, vous allez dire que je suis énervé. J’ai des joueurs qui ont été blessés avant. Karim en fait partie. Le dernier à s’être blessé, c’est Lucas Hernandez. Depuis, j’ai 24 joueurs à gérer et vous les connaissez. Poser la question vis-à-vis de ces joueurs-là, si je peux me permettre, c’est pour le moins maladroit, voire un peu plus », a-t-il lancé.

« Le groupe est là. Je ne m’occupe pas des invitations des joueurs, anciens joueurs ou des joueurs blessés. Je ne sais pas qui sera là. On avait un groupe au départ et qui, de par ce qu’il s’est passé… On en a perdu trois, avec Christopher Nkunku au début, puis Karim et Lucas Hernandez. Ils ont fait partie du début de l’aventure. Ils seront 24 demain pour affronter l’Argentine », a-t-il ensuite poursuivi, avant de conclure : « Je souris, au cas où… »