Terrible drame: un bébé de 2 mois retrouvé mort après un naufrage de migrants

Pendant les opérations de sauvetage, 30 hommes, femmes et enfants ont été retrouvés sains et saufs, selon le dernier bilan des garde-côtes, qui avaient parlé dans un premier temps de 34 migrants secourus.

Selon les garde-côtes grecs, 1.500 personnes ont été secourues pendant les 8 premiers mois de 2022, contre un peu moins de 600 l’an passé.

Depuis le début de l’année, 360 personnes fuyant guerres et pauvreté en Afrique ou en Asie et à destination de l’Europe, se sont noyés en Méditerranée orientale, selon l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM).

Les drames humains se multiplient en raison des risques pris par les migrants qui montent à bord d’embarcations de fortune sur une mer houleuse voire déchaînée en automne et en hiver.

Le 11 octobre, au moins trente personnes étaient mortes dans deux naufrages au large des îles de Lesbos et de Cythère. Lors de ce dernier naufrage qui avait fait au moins huit morts, des dizaines de survivants, venus principalement d’Irak, d’Iran et d’Afghanistan, échoués au pied d’une falaise avaient été hissés avec un treuil par les secours.

Début novembre, plus de 21 personnes sont mortes et des dizaines ont été portées disparues dans deux naufrages simultanés au large des îles de Samos et d’Eubée.