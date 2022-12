«Miss France 2023»: une membre du jury «claque la porte» à quelques heures de la cérémonie

Ce samedi 17 décembre, de nombreux Français seront devant leurs téléviseurs. Outre la petite finale de la Coupe du monde de Football, c’est également l’élection de la nouvelle Miss France qui sera diffusée ce soir. Une édition qui sera la dernière de Sylvie Telli er, après 17 ans à la tête du concours de beauté.

Les candidates défileront devant le traditionnel jury de célébrités qui devait se composer du comédien Francis Huster, de la championne olympique Clarisse Agbegnenou, du producteur et acteur Dominic Besnehard, de l’acteur et humoriste Arnaud Ducret, de l’actrice et chanteuse Camille Lellouche, du chanteur Kendji Girac et de l’ex-Miss France 2013 Marine Lorphelin.