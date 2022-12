Particules fines: les limitations de vitesse à Bruxelles prendront fin cette nuit

Les concentrations en particules fines PM2,5 dans l’air vont augmenter samedi et dépasseront très probablement le seuil d’information, établi à 35 µg/m³, annonce la Cellule Interrégionale de l’Environnement (Celine). La phase d’information et intervention a donc été activée en Région bruxelloise et s’achèvera dans la nuit de samedi à dimanche.

La situation devrait s’améliorer dimanche avec le retour du vent, qui se renforcera progressivement, et d’une zone de pluie en soirée. La phase d’information et intervention sera donc interrompue dans la nuit de samedi à dimanche. La phase d’information, en vigueur dans les trois Régions, devrait, elle, être levée dans la journée de dimanche.

Principalement émises par le chauffage domestique, les gaz d’échappement et l’industrie, les particules fines sont toxiques pour la santé et peuvent pénétrer profondément dans les poumons. En fonction de leur taux de concentration, de la durée d’exposition et de la sensibilité des personnes exposées, elles peuvent favoriser l’apparition ou aggraver les symptômes de maladies respiratoires et cardiovasculaires.