Les petits élèves de Strépy ont dormi à l’école pour accueillir le Père Noël

Amélia, Eléanore, Estéban, Haria, Isabella, Laureen, Lenaïs, Martin, Nazar, Senzo, Taïna, Yaël et Zlata tout heureux de dormir ensemble à l’école ont passé une nuit très paisible dans l’attente du Père Noël. Samedi matin, Il aura même fallu un certain temps pour réveiller tout ce petit monde avant d’avaler un solide petit déjeuner avec cacao et cougnoles.