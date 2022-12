L’Expo «La Fabrique de héros» est remplie de surprises à découvrir au tout nouveau musée des Beaux-Arts de Charleroi

Ça y est, Gaston Lagaffe et sa Fiat 509 viennent de réintégrer la place Verte, à Charleroi, ce mardi début d’après midi C’est une belle surprise qui a été offerte, ce mardi en début d’après-midi, aux Carolos : la statue de Gaston Lagaffe, accompagné de sa vieille guimbarde jaune et noire, sont de retour sur la place Verte. Le monument est en cours de réinstallation.

Ce mardi, en début d’après-midi. - B.Bt

Par Benjamin Berthaut Journaliste La Nouvelle Gazette

Un camion de déménageurs s’était installé ce mardi midi, sur la place Verte. Dans sa remorque, un véritable petit trésor qu’on n’attendait pas avant ce vendredi prochain, avec l’inauguration d’une exposition dédiée aux cent ans de la maison d’éditions Dupuis.

B.Bt

de videos

« Initialement, on avait effectivement tablé sur la date du 16 décembre, ce vendredi pour voir la statue de Gaston Lagaffe et de sa vieille Fiat 509 réinstallées pour de bon sur la place Verte », commente-t-on à la ville de Charleroi. « C’est donc une très bonne nouvelle que nous avons reçue de la part du sculpteur, créateur de l’œuvre, Luc Cauwenberghe, qui avait pu achever plus tôt les travaux nécessaires de réparations du monument, » se réjouit-on encore.

L’artiste Luc Cauwenberghe. - Ben

B.Bt

On se souvient, en effet, que l’œuvre créé en l’honneur du génie franquinien, inaugurée en 2022, avait dû être retirée dès l’année suivante, pour cause de dégradations multiples.

Et les phares sont bien là... - B.Bt

Le monument coloré avait pourtant été très rapidement adapté et très photographié, jusqu’à être instagrammé. Hélas, la beauté et la qualité de cette statue avaient aussi attiré de trop prévisibles dégradations volontaires : phares enlevés, poignées de portes dérobées, graffitis sur les portières mais aussi sur les vitres… « Ces dégradations étaient telles qu’un nettoyage et une restauration étaient plus que nécessaire », déplorait-on à la Ville de Charleroi. Phares disparus, poignées de porte enlevées, vitres abîmés, jusqu’aux cheveux même de Gaston qui avaient pu être enlevés !

B.Bt

L’enlèvement de la statue avait été effectué le 6 octobre dernier : Gaston et sa vieille patraque noire et jaune, de marque Fiat, avaient dû être enlevés de leur socle. Une mesure qui était hélas devenue nécessaire suite aux trop nombreuses dégradations dont le monument avait été victime depuis son inauguration, l’année précédente.

Le sculpteur Luc Canwenberghe a réaménagé la Fiat 509. - B.Bt

Le sujet avait même été l’objet d’une question, posée lors d’un récent conseil communal, à Charleroi : « À chaque fois que des dégradations ont été commises, elles ont été constatées par la zone de police et des procès- verbaux ont été dressés », avait répondu, en ce sens, le bourgmestre Paul Magnette. Dans la foulée, on avait même pu en savoir un peu plus sur le profil des auteurs : « Des fêtards alcoolisés de retour de sortie », confirmait le bourgmestre. « Et malheureusement, aucun d’eux n’a pu être identifié. La police reste bien entendu attentive, principalement par le biais de son réseau de caméras urbaines. » Justement, de nouvelles mesures de sécurité ont été prises, on nous l’assure encore du côté de la Ville, pour éviter au maximum de nouvelles dégradations !

En attendant, le monument, lui est bien là pour la grande journée inaugurale prévue pour les cent ans de la maison Dupuis.