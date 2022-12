Croatie – Maroc: l’énorme frayeur de Bounou, tout proche de commettre une grosse boulette dès les premières secondes du match! (vidéo)

La Croatie et le Maroc s’affrontent ce samedi dans la petite finale, pour aller chercher la troisième place de la Coupe du monde. Excellent durant toute la compétition, le gardien marocain Yassine Bounou s’est fait une énorme frayeur et est passé à quelques centimètres de s’offrir l’une des plus grosses bourdes de la Coupe du monde.

Dès les premières secondes de la rencontre, il a totalement manqué une passe devant son but, en ouvrant trop son papier, et le ballon est passé tout proche de rentrer dans ses propres cages pour donner l’avantage aux Croates.