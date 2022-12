Un subside de 958.989 euros pour la rénovation de l’école primaire et du hall sportif de Saint-Quirin à Huy

Berloz : le CPAS reçoit trois subsides dans le cadre de la rénovation de l’ILA Nivelles (18.252€), l’ILA Hasselbrouck (37.423 €) et le transit Dodion (30 271 €). L’administration communale est également subsidiée (55 807€)

Braives : 547 101 € pour l’école et le hall des sports de Fallais. « C’est le bâtiment le plus énergivore de notre commune, il existe depuis plus de 30 ans. On va changer la toiture et isoler les murs de l’école et du hall », explique le bourgmestre Pol Guillaume. La commune obtient également 126 830€ pour la maison des Sans-abri – Maison Linsmeau.

Engis : 125 633 € pour l’école communale des Fagnes et 464 448 € pour l’école fondamentale de Hermalle-sous-Huy,

Geer : 122 975 € pour l’école primaire.

Hannut : 320 393 € (+ 20 430 €) pour le dépôt communal et les locaux du personnel.

Huy : Saint-Quirin reçoit deux subsides importants. 793 381 € pour l’école primaire et 165 608 € pour le hall sportif du Collège. L’enseignement catholique de Huy asbl reçoit un montant de 486 887 € pour le bâtiment B

La Ville obtient également un subside pour la rénovation de la bibliothèque communale (569 173€)

Modave : la zone de police du Condroz obtient deux subsides. L’un pour l’hôtel de police (272 352 €) et l’autre pour le presbytère (98 219 €).

Ouffet : 20 808 € pour le Presbytère.

Verlaine : 188 746 € pour l’école fondamentale de Verlaine.

Villers-le-Bouillet : la commune reçoit deux subsides pour l’école communale de Villers-le-Bouillet de 674 018 € et 59 985 €.