Fin de l’aventure entre le Standard et Nicolas Raskin? «Très déçu mais pas étonné» (photo)

L’aventure entre Nicolas Raskin et le Standard est-elle sur le point de s’arrêter ? Le joueur liégeois a posté ce samedi une story énigmatique sur son compte Instagram, qui semble confirmer que les négociations concernant sa prolongation de contrat chez les Rouches ont pris fin.

« Quand le respect n’est plus servi… Il faut savoir quitter la table. Très déçu mais pas étonné », a écrit Raskin sur son compte Instagram.

Comme nous vous l’indiquions ce vendredi, il est possible, et même de plus en plus probable désormais, de voir le jeune joueur belge quitter le Standard dès le mercato hivernal.