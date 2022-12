Bonne action pour les fêtes: des boîtes à chaussures remplies de vivres pour les plus précarisés à Hannut

En décembre, l’opération « Shoe Box » vise à récolter des boîtes à chaussures remplies d’aliments festifs ou de produits d’hygiène pour les sans-abris et les familles précarisées. Depuis maintenant sept ans, la commune de Hannut s’associe avec la Croix-Rouge, la Maison du Cœur et l’ASBL Un Toit Pour Tous et met en place un point de dépôt dans leur administration.

