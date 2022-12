Plus d’un million d’euros pour rénover l’administration communale de Sprimont

La commune de Sprimont fait partie des 98 projets qui ont été retenus par le Gouvernement wallon dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments des pouvoirs locaux. Ainsi, ce sont 103 millions d’euros, qui sont alloués par la Commission européenne et par le Plan de Relance de la Wallonie et que vont se répartir les différents projets. Dont 1.128.756,24 euros ont été octroyés à la commune de Sprimont pour la rénovation énergétique de l’administration communale. « Une excellente nouvelle pour notre administration et les agents », souligne Angélique Vangossum, échevine du Logement et de la Communication. « Nous allons pouvoir augmenter la qualité technique, énergétique et environnementale de l’administration », ajoute-t-elle.

Plus rénovée depuis 1990 L’échevine est reconnaissante de l’excellent travail réalisé par les services communaux et l’architecte Claude Balthasart. « L’administration communale n’a plus été rénovée depuis les années 90. Donc lorsque l’appel a été lancé, nos services ont directement monté un dossier de qualité. Rénover une administration représente un budget conséquent, qu’il est impossible de financer sur fonds propres. Le budget total des travaux était estimé à hauteur de 1.426.000 euros et finalement, nous avons obtenu un subside de 1.128.756,24 euros. L’ensemble du collège est vraiment ravi de cette nouvelle », développe Angélique Vangossum.

Angélique Vangossum. - S.K.

Et si on parle ici de rénovation énergétique, le bien être, des citoyens et des travailleurs devrait également être amélioré. « Grâce à ces travaux, nous allons faire une optimisation énergétique, mais également réaménager les bureaux et améliorer l’accès aux citoyens ainsi que leur circulation au sein de l’administration. Il s’agit d’un projet conséquent. Nous allons entre autres aménager des contre-cloisons, isoler une partie de la toiture ou encore installer une pompe à chaleur. Tant de choses qui nous feront gagner au niveau énergétique et par conséquent, gagner de l’argent », ajoute l’échevine de Sprimont.