La bergerie de l’ASBL Ex-Tensio prend forme à Anthisnes: «On y accueillera les premiers enfants autistes l’été prochain»

La Anthisnoise pousse un soupir de soulagement: «Enfin! Après d’innombrables heures de réflexion, de budgétisation… nous y sommes parvenus. Quatre ouvriers de Bosquée & Co sont venus à Anthisnes et ont mis deux journées à construire les fondations de la bergerie, qui fait 60 m2 au sol.»

Malgré les demandes spécifiques de Sylvie, l’entreprise a su mettre la bergerie sur pied d’une main de maître. «Nous allons y accueillir des enfants autistes. Il faut avoir le souci du détail, précise-t-elle. J’ai retrouvé une excroissance métallique en bas d’une porte. Ils sont allés à la disqueuse pour être sûr que rien ne dépasse.»

Inauguration au printemps

Il restera à installer des toilettes sèches, des rangements et des pictogrammes pour les enfants. - S.H.

Pour l’Anthisnoise, c’est une question de semaines avant de pouvoir inaugurer officiellement le dispositif. «Maintenant que les fondations sont posées, on va pouvoir s’atteler aux détails. On aimerait installer des toilettes sèches et une grande armoire pour entreposer tout le matériel.»

Avec un budget de 26.000 euros, cette nouvelle bergerie permettra d’abriter les moutons… et servira, durant l’été, de quartier général pour les «séjours répit» organisés depuis plusieurs années. «Chaque été, pendant cinq à six jours, nous accueillons des enfants atteints d’autisme. Nous y organisons tout un tas d’activités gratifiantes pour les enfants, comme le tri de la laine ou la cuisine, notamment au côté des animaux avec lesquels ils sont relativement réceptifs. L’animal stimule leurs sens et les rassure.»

