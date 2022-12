Un magnifique but de la tête et une réponse quasi immédiate: début de match fou entre la Croatie et le Maroc (vidéos)

La Croatie et le Maroc terminent leur Coupe du monde comme ils l’ont commencé. Leur tournoi avait débuté le 23 novembre avec un match de phase de groupes qui s’est conclu sur le score de 0-0. Plus de trois semaines plus tard, les voilà face à face dans une petite finale qui a débuté en fanfare.

Les Croates ont tiré les premiers avec une magnifique ouverture du score de Joško Gvardiol à la 7e minute. Sur coup franc, Lovro Majer trouve la tête d’Ivan Perisic. Le joueur de Tottenham remet vers le défenseur qui propulse le ballon au fond des filets sur une tête plongeante.

La joie n’aura pas duré longtemps puisqu’à peine deux minutes, les Marocains ont égalisé. Et là aussi, il est question de coup franc et d’un défenseur, Achraf Dari, buteur de la tête.