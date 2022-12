Ivana Knoll, la «fan la plus sexy de la Coupe du monde», a reçu des messages plutôt explicites de certains joueurs: «Ma seule intention, c’est de mettre un sourire sur le visage des gens» (photos)

C’est incontestablement l’une des stars de cette Coupe du monde 2022. Si la Croatie est parvenue à se hisser jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde, une de leur supportrice s’est particulièrement illustrée. Ivana Knoll s’est fait remarquer pour ses tenues audacieuses dans les tribunes du Qatar.

À tel point qu’elle a avoué avoir reçu de nombreuses demandes en mariage et même des messages à connotations sexuelles de la part de certains joueurs de la sélection croate, comme le rapporte Het Laatste Nieuws. « Tous ces messages, je n’ai même plus l’occasion de les lire », dévoile celle qui est passée de 600.000 followers à plus de 3 millions depuis le début de la Coupe du monde.

« Je suis ici pour m’amuser (…) Pas pour rencontrer quelqu’un, j’ai déjà un petit ami. Playboy m’a déjà sollicité pour un reportage, mais cela ne m’intéresse pas vraiment. J’ai décliné leur proposition d’un revers de main. Ma seule intention, c’est de mettre un sourire sur le visage des gens. »