Trois anciennes élèves de la «Star Academy» reprennent à leur tour la célèbre danse de «Mercredi» (vidéo)

Difficile d’être passé à côté de la danse du moment, si vous faites un tour sur l’application Tik Tok. Chorégraphiée par l’actrice Jenna Ortega sur le tube « Goo Goo Muck » du groupe The Cramps, la danse a très rapidement été adoptée et recopiée par de nombreux utilisateurs de Tik Tok. Si « Goo Goo Muck » a laissé sa place à une version retravaillée de « Bloody Mary » de Lady Gaga, les pas de danse sont bien les mêmes que dans la série de Netflix « Mercredi. »

Les anciennes candidates de la « Star Academy », Léa, Carla et Enola n’ont pas résisté à suivre à la trends. Sur les comptes de Carla et Enola, on peut ainsi retrouver les anciennes élèves se trémousser en recopiant pas après pas la chorégraphie. C’est Yanis Marshall, prof de danse dans cette édition 2022, qui doit être fier de ses élèves.