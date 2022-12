Sans autorisation, le feu d’artifice est interdit partout, mais beaucoup s’en fichent

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En cette fin d’année, les toutous, chevaux et bien d’autres animaux se préparent à passer de sales quarts d’heure. Car le boucan des pétards et des fusées des feux d’artifice, outre les sonos, devraient leur casser les oreilles et les amener dans des situations de grand stress, parfois mortel. Du coup, Malmedy a rappelé, annoncions-nous vendredi, son ordonnance interdisant les pétards, feux d’artifice et les amplifications. Seule exception : si une autorisation est donnée, dans les formes, par le bourgmestre, dans le cas d’un tir de feu d’artifice.

Dans les faits, évidemment, il faut craindre que de nombreux fêtards transgressent l’interdit. C’est d’ailleurs ce qui se passe dans les autres zones de police, où semblable interdiction des fusées et pétards est coulée dans les ordonnances générales de police. Ainsi, au Pays de Herve. Mais on voit mal les policiers commencer à courir les rues et les campagnes pour dénicher, dans l’obscurité, ceux qui ne respectent pas le prescrit. Sur le Plateau, on a dès lors tendance à surtout sourciller chez les vendeurs. Ceci dit, un contrevenant pourrait encourir une amende salée pouvant atteindre 250 €.