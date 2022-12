Futsal (D2 UB) | La RAAL rentre bredouille de Jette: «Notre pressing final n’a pas porté ses fruits»

CBF JETTE BRUXELLES CAP 6

RAAL Futsal 3

La compo : Claus, Henry, Oubella, Menfroid, Doclot, Petre, Zailaf, Walenne, El Marini, Dendane, Di Stefano, Valdemi.

Les Louviérois avaient essayé de bien préparer ce match mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. « C’était une rencontre très compliquée face à une équipe redoutable à domicile. Ils nous ont directement pris à la gorge, en évoluant avec un bloc haut et un gros pressing. On a fini par s’installer et Walenne a ouvert la marque bien servi par Lippolis. Mais ils sont bien revenus dans les derniers instants, si bien qu’ils menaient 2-1 à la pause », détaillait Abdou Dendane, le coach louviérois.

Résultat logique

En seconde période, l’intensité du match a augmenté et on s’est pris deux buts coup sur coup. On a alors opté pour le gardien volant, on les a mis en difficulté pour revenir à 4-3. S’en est suivie une frappe de Walenne apparemment repoussée par le gardien derrière sa ligne et sur le contre, ils ont inscrit le 5-3. Notre pressing final n’a pas porté ses fruits et ils ont clôturé la marque à quelques instants de la fin. Mais leur équipe était supérieure à la nôtre et malgré un bon match de notre part, leur victoire est méritée. »