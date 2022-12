Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Villers-Perwin, charmant petit village appartenant à la Commune des Bons Villers et comptant actuellement un peu moins de 1400 habitants… Un cadre de vie rural, calme, aux frontières du Hainaut et du Brabant wallon… Ce cadre est pourtant bousculé depuis jeudi dernier... C’est qu’ici, en effet, rue Gaston Boudin, dans une vieille grange abritant autrefois un restaurant, s’est installé ce qui s’appelle « un cercle privé », et qui est dans les faits un club libertin.