NewB: le vote sur le partenariat avec vdk bank reporté au mois de janvier

À défaut de pouvoir procéder au scrutin, le mandataire ad hoc, le professeur Michel De Wolf, a souhaité dégager un consensus parmi les parties présentes. «Parmi les quelque 550 personnes présentes dans la salle, sept coopératrices et coopérateurs se sont cependant dissociés du consensus proposé», ajoute NewB.

Dans ce contexte, «un groupe de travail disposant d’une expertise financière sera créé dans les plus brefs délais afin d’examiner de manière approfondie le business plan lié au partenariat avec vdk bank et de lever toute ambiguïté possible en prévision de l’assemblée générale extraordinaire de janvier qui portera notamment sur la modification des statuts de NewB», précise encore la banque.