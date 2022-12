Céline Tellier, Ministre de l’Environnement, attend des décisions concrètes lors de la conférence mondiale sur la biodiversité: «Investir dans la nature, c’est investir dans la santé mentale et physique!»

« On essaie que les pépiniéristes informent les citoyens quand ils veulent acheter des plantes exotiques pour leur jardin. Actuellement, on ne peut pas interdire aux pépiniéristes de les vendre. »

« On essaie que les pépiniéristes informent les citoyens quand ils veulent acheter des plantes exotiques pour leur jardin. Actuellement, on ne peut pas interdire aux pépiniéristes de les vendre. »

« Notre action « Yes we Plant » touche toute la population. Même les gens qui habitent en appartement peuvent y participer. Nous avons lancé la plateforme Coplantons ( https ://www.coplantons.be ) : plantations de haies, d’arbres (fruitiers) mais aussi différents travaux tels que le désherbage naturel et la taille de haies, le paillage et l’aménagement de biodiversité (abris, nichoirs, etc.). Toute l’année, les citoyens peuvent donc s’investir au profit de la faune et la flore de leur région. Il y a aussi la subvention « BiodiverCité » qui permet aux communes de disposer d’un budget globalisé pour réaliser des fiches-action ambitieuses et pour participer à la « Semaine de l’arbre ».

Et si on habite en appartement, que peut-on faire ?

« Aujourd’hui, on a atteint le million d’arbres plantés ou promis et 2.500 km de haies. Un vrai succès. »

Notre société est basée sur la maladie et pas la santé

Par la rédaction

L’environnement et la santé sont très liés. Que pouvez-vous faire à ce niveau ?

« Nous avons un vrai problème en Belgique, notre PIB est basé sur la maladie et pas sur la santé. La majorité des médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale sont des médicaments curatifs, ce n’est pas de la prévention. Il est essentiel d’investir plus dans la prévention. Je fais le choix de mettre des moyens dans la santé environnement : nous avons dégagé 10 millions d’euros. »

Vous aidez des actions sur le terrain ?

« Nous y travaillons avec les généralistes et les maisons médicales. Récemment, j’ai eu l’occasion de visiter une prison psychiatrique : On y finance avec Natagora un projet « nature pour tous ». Des formateurs ont créé un potager avec les détenus/patients et ils nous disent que cela diminue le niveau de tensions des détenus. On doit tenir compte de telles démarches pour améliorer la santé mentale. »

Vous avez aussi mené des actions pour le bien-être animal ?

« En Europe, la Wallonie est une des régions les plus avancées avec le code du bien-être animal. Nous mettons aussi fin aux usines à chiots et on interdit aussi l’importation des chiots. C’est d’autant plus important qu’ils arrivaient souvent dans de mauvaises conditions. Nous misons sur des élevages de qualité chez nous. Ce sont des emplois locaux et qualitatifs. On développe nos filières durables. »

Les refuges sont débordés ?

« Dans les refuges, aujourd’hui, il y a de plus en plus d’abandons à cause de la crise et aussi des adoptions pendant le Covid. Les gens se rendent compte des difficultés de vivre avec un animal au quotidien. C’est un engagement de choisir un animal. Il faut le rappeler. »

Justement comment cela se passe avec le permis de détention ?

« On l’a assoupli un tout petit peu pour les poissons (les aquariums se constituent progressivement), les oiseaux et les poules… parce qu’il s’agit d’achat régulier. On donne alors un permis d’un an. »

Un mot sur les feux de forêts dus au réchauffement climatique, vous les anticipez ?

« Certains pompiers suivent des formations. À notre niveau, nous avons un plan d’urgence au niveau de Nature et Forêt que nous voulons encore améliorer. Nous avons des zones coupe-feu dans nos forêts. Nous avons une approche transversale du réchauffement climatique pour mieux l’anticiper. »

V.Li.