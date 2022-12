Entre le Standard et Nicolas Raskin, c’est la rupture: il pourrait être écarté du noyau A!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les négociations menées depuis de longs mois entre le Standard et Nicolas Raskin ne déboucheront sur aucun accord. Le joueur a sifflé lui-même la fin de la récréation, samedi, en publiant sur Instagram un message on ne peut plus explicite : « Quand le respect n’est plus servi, il faut savoir quitter la table. Très déçu, mais pas étonné ».

Compliqué dès le début, le dossier est donc enterré, ce qui signifie que le Standard ne touchera pas d’indemnité de transfert, ce qui pour le club liégeois était l’objectif espéré et le but de la manœuvre, lors du départ de son jeune milieu de terrain, dont le contrat expirera le 30 juin 2023. Car c’est bien des conditions de départ de Raskin, assortie d’une prolongation de contrat, dont il était question, dès l’instant où l’intéressé avait clairement clamé son intention de quitter les bords de Meuse.