Nous sommes le 19 avril 2021. Bryan est de sortie à Marchienne-au-Pont. Et il a consommé plus que de raison. Le problème – et c’est lui qui le dit – il ne supporte pas l’alcool, qui libérerait son agressivité. Ce soir-là, quand il rentre chez lui, il s’en prend à tout ce qu’il croise. La porte d’entrée de son domicile d’abord.