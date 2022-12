Idées cadeaux gourmands: un bon panier wallon

Vous y trouverez de quoi surprendre et gâter celles et ceux auxquels vous destinez vos cadeaux.

En plein cœur de la capitale, derrière la Grand-Place, l’Espace Wallonie est largement visité par les Bruxellois et les visiteurs du reste du pays ou d’origines plus lointaines. L’occasion est propice d’en reparler à l’occasion des fêtes de fin d’année.

À commencer par les bières : trappistes, brunes, blondes ou ambrées. Leurs noms font déjà voyager et incitent à l’excursion et à la découverte : Chimay, Rochefort, Lupulus, Orval, Floreffe, Durbuy. À épingler la toute nouvelle bière de La Louvière du Luperia Gin.

Vous pourrez aussi composer vous-même votre panier. Pâtés et terrines (Phil devos), sirops (Aubel), confitures (fraise de Wépion) et confits, huiles et vinaigres (les Saveurs du Verger), moutarde, chips artisanales (Rebel), produits à base de safran (Cotchia), épices, tartinades, cuberdons, chocolats (Legast et Sigoji), biscuits (Specul’house), couques de Dinant (Jacobs) pour ne pas les citer tous.

Les vins de Wallonie se choisissent à la bouteille ou dans des coffrets cadeaux, parfois associés à d’autres produits. Au rayon des alcools et spiritueux, les innombrables gins, des rhums, whiskys, pékèts et cet étonnant pastis vieilli en barriques de Sauternes ou de Cognac (Pastis Ardent).