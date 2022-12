Un chasseur ouvre le feu sur son rival amoureux à Momignies: «Il dit qu’il s’est présenté avec son arme pour lui faire peur»

La détonation provient de la rue de la Kertchenne et résulte d’une dispute entre deux hommes, sur fond d’alcool et de rivalité amoureuse. Un homme a été touché par balle.

Deux versions

Une altercation s’en suit. L’amoureux jaloux empoigne son rival. Des coups se perdent sur la voie publique. Après s’être éloigné en voiture, Arnaud revient à la charge, cette fois muni de son fusil de chasse qui était dans le coffre de sa voiture. « Là, les versions divergent », nous informe Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi. « Selon certains témoins, le suspect aurait, à trois reprises, épaulé son arme et à la troisième fois aurait tiré et touché la victime. Le suspect, lui, dit qu’il s’est présenté pour faire peur, qu’il a chargé son arme et tiré, pas en direction des gens mais bien sur le côté. Les blessures seraient dues à un ricochet d’une balle à plomb. »