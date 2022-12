Angelina Jolie arrête sa mission pour l’ONU: «Il est temps pour moi de travailler différemment»

« Après 20 ans de travail au sein du système des Nations Unies, je sens qu’il est temps pour moi de travailler différemment, en m’engageant directement avec les réfugiés et les organisations locales », a-t-elle expliqué.

Angelina Jolie a effectué plus de 60 missions sur le terrain au fil des ans. Récemment, elle s’est rendue au Yémen et au Burkina Faso pour rencontrer des personnes déplacées. « Ce n’est pas que nous soyons à un point de rupture – c’est déjà cassé. La façon dont nous, en tant que communauté internationale, essayons de résoudre les conflits et l’insécurité est brisée », avait-elle lancé.