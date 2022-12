Guerre en Ukraine: pas de trêve, mais des frappes militaires

Samedi, l’approvisionnement en eau a été rétabli pour l’ensemble des habitants de Kiev, après les frappes russes sur la capitale ukrainienne, a annoncé le maire de la ville, Vitali Klitsjko, sur Telegram. Près de la moitié des habitants peuvent se chauffer et deux sur trois ont à nouveau accès à l’électricité, a-t-il précisé sur le réseau social.

Dans la capitale, le métro est à nouveau opérationnel. La circulation des rames avait été temporairement suspendue vendredi pour que les habitants puissent se réfugier dans les stations pendant les bombardements. Au total, 74 missiles – principalement des missiles de croisière – ont été tirés par la Russie vendredi, dont 60 ont été abattus par la défense antiaérienne, selon l’armée ukrainienne.

Le froid et l’obscurité

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a précisé que Kiev et quatorze régions avaient été affectées par des coupures de courant ou d’eau. Kiev accuse Moscou de semer la terreur en plongeant le pays et sa population dans le froid et l’obscurité en plein hiver.

« Toutes leurs cibles sont aujourd’hui civiles. Les frappes russes touchent principalement des installations d’approvisionnement en énergie et en chauffage », a dénoncé le président ukrainien.

Une alerte aérienne a d’ailleurs été déclenchée dans toute l’Ukraine samedi, y compris à Kyiv, au lendemain de frappes massives russes sur les infrastructures énergétiques, notamment.

Confrontée à une série de revers militaires cet automne, la Russie a opté depuis octobre pour une tactique de frappes massives visant la destruction des réseaux et transformateurs électriques de l’Ukraine, plongeant des millions de civils dans le froid et l’obscurité en plein hiver.