L’édito de Guy Lemaire: santé bonheur!

Le secteur Horeca (et plus largement agroalimentaire) ressemble à un boxeur crédité d’un k.-o. technique à sa sortie du ring. Pour certains, c’est même k.-o. tout court suivi d’un abandon d’activité. 2023 ne pourra être que meilleure. Il faut le croire avec force. D’ici là, les perspectives de fin d’année ne s’annoncent pas particulièrement réjouissantes. Beaucoup de traiteurs et de restaurateurs m’ont confié que les réservations étaient lentes, timides. Très en deçà des chiffres habituels d’avant 2020. Il reste à espérer que les consommateurs -vous !- se décident au dernier moment et décident finalement de se lâcher un peu pour profiter quand même des réveillons et oublier la coûteuse morosité ambiante. Même les marchés et villages de Noël sont en mode mineur. Jusqu’à cette fameuse choucroute de l’an neuf qui est loin d’afficher complet. Il est vrai que cette « tradition » a été inventée de toutes pièces par un génie du marketing et sans grand fondement historico-folklorique. On aurait pourtant bien envie et bien besoin de croire à cette légende urbaine qui veut qu’une pièce de monnaie placée sous l’assiette garantit la prospérité pour le reste de l’année nouvelle. C’est tout le mal que je vous souhaite. En songeant d’abord à la santé qui est la clef de tout !