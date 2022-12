Exposition: un Val Saint-Lambert moderne

La prestigieuse cristallerie approche de son bicentenaire (2026) et a connu et connaît encore des heures difficiles qui mettent en péril sa survie. Elle qui, à son apogée, employait jusqu’à 5000 collaborateurs et dont les produits ont fait le tour du monde. Cette histoire est rappelée dans cette exposition qui, sans renier le passé, vise à casser l’image datée qui a frappé les productions sérésiennes. Le cristal est un peu passé de mode. Et pourtant, la créativité est toujours au rendez-vous. Grâce notamment à une collaboration avec le collectif d’art urbain liégeois « La Cabane » qui pratique la technique du sablage pour graver des motifs originaux sur le cristal. Résultat étonnant garanti !