Whisky et bulles wallons au sommet!

A tout seigneur tout honneur : Belgian Owl, le fameux whisky belge de Fexhe-le-Haut-Clocher vient d’être classé 5e whisky du monde dans l’édition 2023 de « Whisky Bible » le guide attendu du controversé Jim Murray. C’est la série spéciale « Golden Diamond » élaborée par Etienne Bouillon qui décroche ce résultat quasiment irréel.11 ans d’âge, touche finale au safran, édition limitée à 1000 coffrets, chacun vendu au prix de 1000€. Un vrai produit de spéculation ! On aurait dit à nos parents qu’un jour il y aurait du whisky belge et qu’en plus il deviendrait l’un des meilleurs du monde, ils auraient eu du mal à le croire !

Les vins (effervescents) belges sont déjà des habitués des concours internationaux. Deux de nos marques les plus plébiscitées viennent de recevoir une médaille d’argent aux « Effervescents du monde ». 482 échantillons issus de 25 pays ont été goûtés à l’aveugle par le jury qui a donc distingué « Le Ry d’Argent » de Bovesse (dont je vous parlais la semaine dernière) pour son brut 2019 et « Chant d’Eole » à Quévy pour sa cuvée Réserve 2018.