Suggestion pour le réveillon: le repas irlandais

Traçabilité et durabilité sont garanties par des procédures strictes. Un repas de réveillon à l’irlandaise vous tente ? Voici une suggestion. En entrée, saumon fumé bio (on apprécie sa souplesse). En plat principal, pourquoi pas un gigot d’agneau. Sur l’Île d’Émeraude, 80 % des terres agricoles sont dédiés au pâturage des bœufs et des ovins aussi nombreux (4 à 5 millions) que les habitants ! C’est aussi le pays qui se réjouit de ses 180 jours annuels de pluie qui, sous un climat doux, permet la saison de pousse de l’herbe la plus longue d’Europe. Pour la préparation de l’agneau irlandais (disponible dans nos boucheries ainsi que chez Carrefour et Delhaize), il convient de laisser reposer la viande (hors frigo) et de l’assaisonner avant cuisson (ne pas la piquer), ne pas la trancher immédiatement mais la réserver au chaud (dans de l’alu, pex). On peut terminer par un fromage de vache bleu, le Cashel Blue, compact et suave et moins « agressif » qu’un Roquefort. Et pourquoi ne pas accompagner le repas d’un whiskey qui s’alliera parfaitement au saumon et au fromage. Le Hyde bénéficie d’un double vieillissement (en fût de bourbon et puis en fût de sherry ou de rhum).