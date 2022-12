Croatie-Maroc: ambiance calme à Bruxelles après la défaite du Maroc lors de la petite finale de la Coupe du monde (photos et vidéo)

Malgré la présence des gilets verts mercredi, quelques débordements avaient eu lieux boulevard Lemonnier après la défaite du Maroc face à la France. Au total, 212 arrestations administratives pour trouble à l’ordre public et quatre arrestations judiciaires avaient eu lieu.

Ce samedi, la Ville de Bruxelles se préparait à nouveau car le Maroc affrontait la Croatie dans la petite finale qui avait lieu à 16h. « On mettra le même dispositif. La dernière fois, cela s’est extrêmement bien passé, la police est vite intervenue et a procédé à des arrestations », nous déclarait Philippe Close (PS), bourgmestre de la Ville. « J’ai toujours dit qu’on pouvait faire la fête, il y a plein d’endroits où ça s’est bien passé mais il est hors de questions de tolérer qu’on sème le trouble. »

Après la défaite des Marocains (2-1), l’ambiance était calme dans le centre de Bruxelles. Au Boulevard Lemmonier, une centaine de supporters se sont rassemblés et aucun débordement n’a été constaté. Quelques feux d’artifice ont été lancé dans une ambiance bon enfant. Un sentiment de déception était perceptible, mais surtout beaucoup de fierté d’être arrivé à ce niveau lors de cette Coupe du monde parmi les fans.

«Nous n’avons pas procédé à des arrestations et aucun incident n’est à déplorer sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale», a communiqué la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. La circulation sur boulevard du Midi et sur le boulevard Poincaré à Bruxelles avait toutefois été fermée préventivement, samedi juste après la fin du match, pour permettre à la police de circonscrire d’éventuels débordements. Le tunnel de la Porte de Hal vers la gare du Midi avait également été fermé.

«Après le match, il y a eu une centaine de personnes sur le boulevard Lemonnier, et grâce à la présence des ’gilets verts’ (bénévoles présents parmi les fêtards, NDLR) tout est resté calme. Vers 18h45, la circulation a été rétablie», a déclaré Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

« Le bourgmestre Philippe Close et le chef de corps tiennent à remercier les collègues de la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles, des différentes zones de la police locale et de la police fédérale pour l'appui et la gestion du service d'ordre d'aujourd'hui », ont indiqué les autorités.